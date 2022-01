Visita della Certosa di Calci

In Val Graziosa a soli 18 minuti da Pisa, maestosa si erge la Certosa tra i filari di vigneti dove l’ordine dei Certosini, uno dei più rigorosi della Chiesa Cattolica, ha vissuto nella solitudine per secoli alla ricerca della contemplazione di Dio, finché nel 1973 l’ultimo dei Padri è venuto a mancare. La Certosa fu fondata nel 1366, ma ha acquisito l’immagine barocca attuale dopo le modificazioni avvenute alla fine del XVIII secolo; la visita consisterà in un percorso che farà rivivere la vita dei Padri e ammirare il patrimonio artistico contenuto nel monastero.

Il costo del servizio guida è di 10 euro a persona.

Il costo del biglietto di accesso è 5 euro l'intero e 2 euro il ridotto per quanti di età compresa tra i 18 e 25 anni.

E' necessario essere in possesso del Green Pass.



349 3025866 Marcella guida abilitata per Pisa e Provincia.L'orario verrà concordato al momento della prenotazione a seconda della disponibilità della Certosa.