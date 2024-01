Visita della Certosa di Calci

Il tour ha durata 1h. Contattare la guida turistica per l'orario di inizio

Quando Dal 27/01/2024 al 28/01/2024 Il tour ha durata 1h. Contattare la guida turistica per l'orario di inizio

In Val Graziosa, a soli 18 minuti da Pisa, maestosa si erge la Certosa tra i filari di vigneti dove l’ordine dei Certosini, uno dei più rigorosi della Chiesa Cattolica, ha vissuto nella solitudine per secoli alla ricerca della contemplazione di Dio finché nel 1973 l’ultimo dei Padri è venuto a mancare. La Certosa fu fondata nel 1366, ma ha acquisito l’immagine barocca attuale dopo le modificazioni avvenute alla fine del XVIII secolo. La visita consisterà in un percorso che farà rivivere la vita dei Padri e ammirare il patrimonio artistico contenuto nel monastero.



Il tour ha durata 1 ora. Il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto 11 anni. Il costo del biglietto d'accesso è 5 euro intero, 2 euro 18-25 anni, gratuito sotto 18 anni e insegnanti. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte.

Per orari e prenotazione obbligatoria contattare Gianmarco 346 8452439 gianmarco.cinini@gmail.com

Evento per tutte le fasce di età