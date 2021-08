Alla scoperta del cimitero ebraico e della Sinagoga di Pisa

4 euro per la Sinagoga e 3 euro per il cimitero, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita

Prezzo 4 euro per la Sinagoga e 3 euro per il cimitero, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita

10.30 e alle 11.30 per il cimitero ebraico; 15.30 e 17 per la Sinagoga

Quando Dal 29/08/2021 al 29/08/2021 10.30 e alle 11.30 per il cimitero ebraico; 15.30 e 17 per la Sinagoga

Domenica 29 agosto si potrà andare alla scoperta dei luoghi più importanti della comunità ebraica pisana con la doppia visita guidata organizzata da CoopCulture in collaborazione con la Comunità Ebraica Pisana. Un viaggio dalla Sinagoga, dove tra le altre cose si può ammirare l'Aron Ha Kodesh del XVI secolo (nella foto) fino alle atmosfere del cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli attraverso l'antica Porta del Leone delle Mura di Pisa. Partenza dei tour alle 10.30 e alle 11.30 per il cimitero ebraico, alle 15.30 e alle 17 per la Sinagoga. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga e 3 euro per il cimitero, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita.