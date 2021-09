Visita guidata al Cimitero Monumentale e alla Cattedrale di Pisa

10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il luogo di incontro è davanti alla porta di ingresso del Camposanto di Pisa. Nel tour saranno illustrati gli affreschi trecenteschi di Bonamico Buffalmacco, che hanno recuperato l'antico splendore grazie al recente restauro; i sarcofagi romani, nei quali furono deposte personalità importanti, quale per esempio Beatrice di Canossa e, le catene che chiudevano il Porto Pisano. Il tour proseguirà in Cattedrale dove si ammirerà il pulpito scolpito da Giovanni Pisano.



La durata del tour è di 1h e 15 circa. Per accedere ai monumenti è necessario essere in possesso del green pass. Il costo del servizio guida è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli di età superiore ai 6 anni. Il costo del biglietto per accedere ai monumenti è di 7 euro e gratuito per i bambini fino a 10 anni.Per prenotazioni 349 3025866 Marcella

