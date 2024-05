In occasione della Notte Europea dei Musei 2024 le Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' organizzano visite guidate serali in tre turni:



Sabato 18 maggio 2024, ore 21:00-23:00

Notte al Museo: visita alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”



Visite guidate notturne per scoprire una delle più ricche collezioni di antichità egizie della Toscana. Le visite guidate si svolgeranno in tre turni:

- ore 21:00

- ore 21:45

- ore 22:15



Numero massimo di partecipanti: 23



Evento gratuito



Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili entro venerdì 17 maggio, ore 12:00 scrivendo a: info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it



Non accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: www.egitto.sma.unipi.it/2024/05/amico-museo-e-notte-dei-musei-alle-collezioni-egittologiche/