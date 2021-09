Una simpatica e interessante visita guidata del centro storico di Pisa, accompagnati dai nostri amici a quattro zampe. Per condividere con loro una mattinata alla scoperta di alcuni dei luoghi più interessanti della nostra città. Al termine, per chi vorrà proseguire con questo momento di socializzazione potrà fermarsi per bere qualcosa in uno dei locali del centro di Pisa.



Prenotazione obbligatoria

https://www.impegnoefuturo.it/evento/19-settembre-2021-visita-di-pisa-a-sei-zampe/



Costo visita guidata: 10,00€, gratuito bambini sotto i dieci anni.



Luogo di ritrovo: Piazza Garibaldi h 10:00



Il percorso si svolgerà tutto in spazi all’aperto per cui non sarà necessario esibire il Green pass, tuttavia è richiesto l’utilizzo della mascherina.



Per info:



eventi@impegnoefuturo.it349 3695672