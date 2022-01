Visita ai luoghi ebraici di Pisa ed escursione in bicicletta per il Giorno della Memoria

Visita ai luoghi ebraici di Pisa ed escursione in bicicletta. Destinazione: il cippo che commemora la firma delle leggi razziali a San Rossore. Questo il programma dell'iniziativa organizzata, in collaborazione con la locale Comunità ebraica, dalla Fiab Pisa in occasione del Giorno della memoria 2022. Il ritrovo è alle 9 in via Palestro (angolo con via Beccaria) davanti alla Sinagoga per una visita della Sinagoga stessa e di altri luoghi della memoria cittadini con la guida di Alessandra Veronese, dell’Università di Pisa. Al termine si partirà in bicicletta per San Rossore, dove si farà sosta al cippo commemorativo delle leggi razziali, che proprio nella tenuta omonima furono firmate nel 1938. Al ritorno, l’ultima tappa sarà, verso le 12.30, la visita del Cimitero ebraico in largo Cocco Griffi. Il percorso in bici, circa 20 Km, è adatto a tutti, ma riservato ai soci Fiab. Sarà possibile tesserarsi prima dell’inizio dell’evento. E’ necessario presentarsi con bici in buone condizioni e dotati di camera d’aria di riserva e prenotarsi tramite il modulo online https://forms.gle/ JA4PUpjLn8TysKqZ6. I partecipanti dovranno essere muniti di Green pass rafforzato da esibire alla partenza e indossare la mascherina durante le visite.