Visita guidata: 'Le Avanguardie' a Palazzo Blu

il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso alla mostra

Sarà offerta ai partecipanti una passeggiata attraverso l'arte di numerosi artisti che furono le avanguardie nei primi decenni del Novecento: i Fauves, i Cubisti, il Dada, i Surrealisti e gli esponenti dell’Astrattismo, in un' Europa che da un iniziale periodo di benessere generale, la Belle Époque, si trova coinvolta nel primo conflitto mondiale. L’avvento del nazismo in Germania poi, le leggi antisemite e l’avanzata tedesca in Francia con l'occupazione di Parigi, spingeranno molti artisti soprattutto ebrei a fuggire negli Stati Uniti.

L'esposizione di circa 40 opere, appartenenti a collezioni private acquisite dal Philadelphia Museum of Art a partire dal 1954, segue un ordine cronologico.

Il biglietto di accesso alla mostra è di 14 euro intero e 12 euro ridotto. La visita guidata è offerta da una Guida abilitata dalla Regione Toscana dal 2017 e ha un costo di 10 euro a persona.

La durata della visita è di circa 1h15.

Prenotazioni: Marcella 3493025866.