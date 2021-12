Visita guidata a San Miniato

In occasione della festa dell'Epifania è proposto il tour in cui verrà svelata l’importanza che San Miniato ha avuto nel corso della storia, ammirando i diversi gioielli artistici situati a poca distanza l’uno dall’altro. A fare da cornice alla visita guidata ci sarà il verde paesaggio toscano, meraviglia rinomata in tutto il mondo.

Il luogo d’incontro è Piazza Dante, dalla quale verrà raggiunta Piazza del Seminario, dove risiede il Vescovo di San Miniato. Sarà salita una breve scalinata per giungere in Piazza del Duomo, in cui è situata la Cattedrale, della quale sarà possibile ammirare l’interno barocco.

In altura si erge la Rocca duecentesca costruita per volontà del celebre Imperatore svevo Federico II, che da lì aveva il pieno controllo della campagna sottostante. Scendendo dal Belvedere visita della Chiesa del Santissimo Crocifisso, che custodisce una reliquia a cui i sanminiatesi sono molto devoti. Il tour terminerà in Piazza Buonaparte, che è legata all’omonimo Imperatore Francese per un aneddoto.



Gallery



La durata del tour è 1 ora e 15 minuti, il costo del servizio di guida è 15 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte. Per orari e prenotazioni contattate Gianmarco 346 8452439