Visita guidata alla Basilica di San Piero a Grado

Un tempo questa basilica sorgeva in corrispondenza del porto pisano dove la principale bocca dell’Arno sfociava nel mare. Ed è proprio legata al mare la leggenda che racconta dell’approdo in questo luogo di S. Pietro durante il suo viaggio verso Roma. La pietra e il materiale archeologico emergente all’interno e all’esterno dell’attuale Basilica testimoniano la vita di questo luogo già in epoca romana. Gli scavi iniziati nei primi anni del Novecento hanno infatti evidenziato tre epoche di costruzione: le fondamenta di edifici portuali romani, la prima chiesa del IV sec. e la seconda chiesa dell’VIII-IX secolo. San Piero si trova in vicinanza della pineta del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e i pini sono una vera peculiarità di questo territorio: da oltre venti anni il paese celebra il pinolo con una celebre sagra che si svolge anche in questa serata d’estate.

