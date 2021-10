Visita guidata ai monumenti di Piazza dei Miracoli

Ogni sabato e domenica alle ore 11:15 presso l'ufficio informazioni di Pisa visite guidate di Piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti.

Dopo un'introduzione storica i partecipanti conosceranno tutti i segreti della Torre Pendente ed entreranno in Cattedrale, in camposanto e nel meno conosciuto Museo delle Sinopie.

A fine visita la guida consegnerà i biglietti per poter proseguire, individualmente, nel Museo dell'Opera del Duomo.

Per maggiori informazioni:



3473680168

