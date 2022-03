Visita guidata ai murales di Pisa: da Keith Haring a Porta a Mare

Un tour alla scoperta di uno dei tesori della città di Pisa, il mondo della street art. Dal famoso murale Tuttomondo di Keith Haring, alle splendide performance di artisti del calibro di Ozmo, Moneyless, Imos, Gaia che arricchiscono il quartiere di Porta a Mare. Un percorso ricco di storie e arte, dalla Chiesa della Spina, ai vicoli di Kinzica, passando per San Paolo a Ripa d'Arno, Sant'Agata e villa Di Maio, fino alla Saint Gobain.

Tra colori, storie, racconti di vita di un quartiere periferico, ma di grande importanza per Pisa, i partecipanti vivranno un'esperienza out of the beaten path, fuori dai soliti percorsi!

Il consiglio è di parcheggiare a Porta a Mare (via Aldo Moro, Lungarno San Giovanni al Gatano, Coop di Porta a Mare), così, per chi vuole, il tour può concludersi alla Darsena Pisana per gli ultimi Murales.



Quando: domenica 20 marzo, ore 10.30

Dove: di fronte a Tuttomondo, in via Zandonai (murale di Keith Haring)

Quanto: 13 euro non soci, 10 euro soci, 5 euro sotto i 16 anni, gratis per bambini sotto 10 anni

Durata: 2 ore

Tipologia di percorso: a piedi



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a citygrandtour@gmail.com