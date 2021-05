Visita guidata al borgo e al castello di Lari, in occasione della festa delle ciliegie

Lari è uno dei borghi più belli della provincia di Pisa, nato intorno al Castello dei Vicari, roccaforte pisana di epoca alto-medievale. I partecipanti visiteranno le coloratissime vie del centro, godendo di scorci mozzafiato e vivendo storie di guerra, amore e... di fantasmi! All'interno del castello scopriranno come la giustizia del passato non sempre fu tale, tra stanze di grande respiro e celle soffocanti.



Dove: appuntamento alle ore 15.45 ai Vigili del Fuoco di Lari, in via Sonnino 5

Quando: mercoledì 2 giugno ore 16.00

Quanto: 18 euro a persona (include visita guidata e ingresso al castello)

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

