Visita guidata al Camposanto monumentale

Quando Dal 13/01/2024 al 14/01/2024

Il luogo d'incontro è davanti la porta d'accesso al Camposanto. Dopo una introduzione della Piazza del Duomo, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli, è proposta una passeggiata nel Cimitero Monumentale per ammirare gli affreschi trecenteschi sapientemente restaurati, tra i quali spicca il ciclo di Buffalmacco, che mostra notevoli affinità con le opere letterarie di Dante e Boccaccio.

Prendendo spunto da alcuni dei sarcofagi di età romana conservati nell'edifico, verranno raccontati dei miti interessanti del mondo pagano. Non mancherà occasione per mostrare le celebri 'Catene del Porto Pisano' e la statua del matematico Leonardo Fibonacci, del quale sarà rivelato un aneddoto sulla sua famosa serie numerica.

Il tour ha durata 1 ora, il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Il costo del biglietto per accedere al Camposanto è 7 euro, gratuito per i bambini fino a 11 anni. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte.

Per orari del tour e prenotazione obbligatoria contattare Gianmarco via WhatsApp al 346 8452439 gianmarco.cinini@gmail.com.