Visita guidata al Camposanto monumentale di Pisa

Luogo di ritrovo: porta d'ingresso del Camposanto.

Nel corso della visita sarà illustrato ai partecipanti il ciclo di affreschi di Buffalmacco realizzato a partire dal 1336: il clima storico era caratterizzato dal senso della Morte, al quale i movimenti religiosi, in particolare i Domenicani, opponevano una vita semplice ove la "vanagloria sarà sconfitta" e la "superbia morta".

Il ciclo di affreschi è stato ricollocato nella parete originaria nel 2018, è stato fornito di supporti con sensori computerizzati, per regolare la temperatura.

Nel corso della passeggiata all'interno del Camposanto, che è un Museo a cielo aperto, saranno illustrati in modo generale anche i sarcofagi.



La visita ha durata di 1h circa.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona.



Prenotazioni 3493025866 Marcella Guida abilitata dalla Regione Toscana