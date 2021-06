Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo

Nel tour la guida mostrerà ai partecipanti il Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, che è stato inaugurato nell’ottobre del 2019 e che è stato allestito dallo Studio Magni-Guicciardini, i medesimi che hanno curato il Museo di Cluny a Parigi.

Il museo conserva dei capolavori dell’arte di Nicola e Giovanni Pisano di notevole impatto emotivo, come pure il gruppo scultoreo di Tino di Camaino realizzato per onorare l’Imperatore Arrigo VII.

Vi sono esposti inoltre il grifone monumentale bronzeo di produzione islamica e il David Citaredo di produzione provenzale, oltre ad alcuni manufatti bizantini.



La guida mostrerà lo scettro, la corona e il globo dell’Imperatore Arrigo VII, che testimoniano l’abilità delle maestranze pisane e il drappo funebre rinvenuto nel sepolcro nel 2013. Al termine del tour potrete fermarvi per un caffè al piano superiore e godervi la splendida veduta della Torre.



La durata del tour è 1 ora.



Il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni.



Il costo del biglietto per accedere al Museo è 7 euro, gratuito per i bambini fino a 11 anni.

Per orari del tour e prenotazioni contattate Gianmarco 3468452439

