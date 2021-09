Visita guidata al Museo delle navi antiche di Pisa

10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Prezzo 10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il Museo delle Navi antiche di Pisa è unico nel suo genere: esso ospita le navi che furono travolte con i loro carichi dalle alluvioni del fiume Arno, che funestarono la piana di Pisa.

Le navi esposte appartengono ad un periodo compreso tra il II a.C. e il VI-VII d.C.

L’unicità è data anche dalla location: gli Arsenali Medicei voluti da Cosimo I dei Medici, dei quali vi illustrerò la storia.

La durata del tour è di 1h 15 circa.

Il costo del servizio guida è di 10 euro, 5 euro per i bambini di età superiore ai 6 anni.

Il costo del biglietto per accedere al Museo è di 10 euro l'intero e di 5 euro il ridotto, per coloro che risiedono nel Comune di Pisa e, per i bambini dai 6 ai 18 anni.



Per prenotare

