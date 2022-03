Visita guidata al museo di arte medievale di San Matteo

Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storia. Sarà così visitato ed illustrato il più grande museo di arte medievale d’Italia, con artisti di grande rilievo come Giunta Pisano, Nicola Pisano, Simone Martini, Andrea Pisano, Donatello e molti altri…



Durata: circa 2 ore

Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta, numero 2, Pisa

Quando: Sabato 12 marzo, ore 15.15

Quanto: € 15,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni, gratis per bambini sotto i 10 anni se accompagnati.



GREEN PASS OBBLIGATORIO



Prenotazione scrivendo a citygrandtour@gmail.com