Visita guidata al Museo di arte medievale, il San Matteo di Pisa

Visita guidata al Museo Nazionale di San Matteo di Pisa

Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie. Visita del più grande museo di arte medievale d’Italia con artisti di grande rilievo come Giunta Pisano, Nicola Pisano, Simone Martini, Andrea Pisano, Donatello e molti altri…



Durata: circa 2 ore

Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta, numero 2, Pisa

Quando:



domenica 5 novembre, ore 11.00

sabato 2 dicembre, ore 15:00

Quanto: € 15,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni, gratis per bambini sotto i 10 anni se accompagnati. (include ingresso al museo)



Prenotazione scrivendo a citygrandtour@gmail.com