Visita guidata al Museo di Storia Naturale di Calci, Pisa.



Ammireremo le curiose collezioni del ’500 che costituivano il nucleo dell’originaria Camera delle Meraviglie, per poi scoprire le evoluzioni della museologia scientifica fino ad arrivare alle recenti scoperte paleontologiche.



Dove: Ingresso del museo di storia naturale, a Calci

Quando: Venerdì 22 gennaio ore 15.30

Quanto: € 15,00 adulti; € 10,00 sotto i 18 anni cover 65; gratuito per bambini sotto ai 6 anni se accompagnati. (Include visita guidata, prenotazione, biglietto di ingresso)



Durata: circa 1 ora e mezzo



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com





Numero massimo di partecipanti: 8.



**ATTENZIONE** In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente del 14/01/2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri. Utilizzo obbligatorio della mascherina (non

sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili)