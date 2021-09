Visita guidata al Museo nazionale di San Matteo

Il punto d’incontro è all'ingresso del Museo in Piazza San Matteo in Soarta.

Il Museo è allestito nel convento delle Benedettine della Chiesa di San Matteo, di cui verrà ammirato il chiostro dalla forma quadrangolare.

Nel tour saranno illustrati ai partecipanti le Croci dipinte, i dossali e i polittici a fondo oro che erano destinati ad adornare gli altari delle più importanti Chiese di Pisa.

In particolare, il Museo accoglie la parte di un polittico realizzato da un giovane Masaccio per una Chiesa pisana, una preziosa tela, esempio di gotico fiorito, ad uso devozionale di Gentile da Fabriano e, una Madonna con Bambino dai tratti dolcissimi di Beato Angelico.

Per concludere, i bacini ceramici esposti nel Museo.



Il costo del biglietto per accedere al Museo è di 5 euro l'intero e 2 euro il ridotto.

Il costo del servizio guida è di 10 euro a persona, il tour sarà effettuato con almeno la presenza di due persone.

E' necessario essere in possesso del Green Pass.



Prenotazioni 349 3025866 Marcella

