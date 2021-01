Visita guidata al Palazzo Reale di Pisa

Un itinerario alla scoperta di uno dei musei più importanti della nostra città, testimone di una rinascita di Pisa nel XVI secolo grazie ai Granduchi di Toscana. Una collezione d’arte, di storia e di curiosità. Dalla famiglia dei Medici, alle collezioni dei Savoia, tra opere di Raffaello, Canova, Guido Reni e Griselli.



Dove: Ingresso del Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Antonio Pacinotti, 46

Quando: venerdì 22 novembre alle 10.45

Quanto: € 13,00 (ingresso museo incluso)

Durata: circa 1 ora e mezzo



Non sono ammessi zaini o borse grandi, si prega di portare solo piccole borse.



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

Numero massimo di partecipanti: 10.



In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente del 14/01/2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno1,80 metri.

Utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)