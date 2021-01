Visita guidata al Palazzo Reale di Pisa

Un itinerario alla scoperta di uno dei musei più importanti della nostra città, testimone di una rinascita di Pisa nel XVI secolo grazie ai Granduchi di Toscana. Una collezione d’arte, di storia e di curiosità.



Dove: Ingresso del Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Antonio Pacinotti, 46

Quando: venerdì 29 novembre alle 15:00

Quanto: € 13,00 (ingresso museo incluso)

Durata: circa 1 ora e mezzo



Non sono ammessi zaini o borse grandi, si prega di portare solo piccole borse.



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com -



Numero massimo di partecipanti: 10.



In ottemperanza al DPCM del 14 gennaio la partecipazione alle visite guidate richiede l'uso obbligatorio delle mascherine (salvo comprovate esigenze previste dal decreto) e il mantenimento delle distanze di sicurezza tra i partecipanti. Vi ringraziamo per la comprensione e la condivisione.

Alessandro e Chiara