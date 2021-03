Visita guidata al quartiere di San Martino

Scusi dove è piazza Chiara Gambacorti? Anche molti pisani spesso non sanno rispondere, anche se negli ultimi anni è tra le piazze più frequentate della città. Tutti la conosciamo come piazza della Pera, ma come mai? Un itinerario tra etruschi e antichi mercati, case torri e storie di donne, tra cui Kinzica che è anche il nome di questa zona nell’alto medioevo.

Solo per i residenti o domiciliati nel Comune di Pisa



Quando: domenica 21 marzo ore 16

Dove: piazza XX Settembre

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa due ore

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com