Solo per i residenti nel Comune di Pisa



Sabato 6 marzo ore 16.00



Visita guidata al Quartiere di Sant’Antonio di Pisa



Un viaggio tra i vicoli e le piazza di uno dei quartieri più colorati della città, ricco d’arte, di leggende e tradizioni. Dalla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno ci muoveremo per scoprire luoghi nascosti, come il parco di Santi Cosma e Damiano, o ben noti al turismo internazionale, come la Chiesa della Spina e il murale di Keith Haring.



Un tour ricco di storia e curiosità.



Visita solo esterna dei monumenti.



Quando: sabato 6 marzo ore 16.00

Dove: Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Pisa

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa due ore



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com