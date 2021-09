Visita guidata alla Cattedrale e al Museo dell'Opera di Pisa

Il Museo dell'Opera di Pisa è stato inaugurato nell'ottobre del 2019, esso conserva dei capolavori dell'arte di Nicola e Giovanni Pisano che saranno illustrati nel tour, oltre al gruppo scultoreo realizzato da Tino di Camaino per celebrare l'imperatore Arrigo VII, gruppo scultoreo un tempo conservato in Cattedrale.

La visita proseguirà in Cattedrale, dove i partecipanti ammireranno il Pulpito di Giovanni Pisano e l'altra parte del monumento funebre dedicato all'imperatore Arrigo VII.

Il costo del biglietto per accedere al Museo dell'Opera e alla Cattedrale di Pisa è di 7 euro.

Il costo del servizio di guida è di 10 euro a persona e il tour sarà effettuato con un minimo di 2 persone.



Gallery



Per prenotare 3493025866 Marcella

