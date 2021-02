Visita guidata alla Certosa a Calci

Complesso monastico certosino di fondazione trecentesca. Le strutture medievali si intrecciano a quelle Rinascimentali e Settecentesche in un gioco continuo di arte ed illusioni ottiche. Conosceremo insieme i dettagli della vita dei monaci, una vita semplice e silenziosa scandita dai momenti dedicati alla preghiera ed al lavoro manuale.



Quando: Venerdì 5 febbraio ore 15.45

Dove: Certosa di Pisa, Via Roma, 79 Calci

Quanto: € 13,00 (include ingresso in Certosa e visita guidata)

Durata: circa due ore

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com