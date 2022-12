Visita guidata alla mostra a Palazzo Blu : i Macchiaioli

Nel corso della visita sarà illustrato il movimento dei Macchiaioli attraverso i 120 dipinti, presenti alla mostra, provenienti da collezioni private e da importanti Istituzioni Museali.

Seppure il punto di partenza fosse il quadro di soggetto storico, i Macchiaioli lo "rinnovarono" per restituire una visione della realtà non vista, ma vera. Si dedicarono allo studio dal vero, abbozzando un soggetto, senza la necessità del disegno ma con macchie di colore. Per questo furono chiamati "macchiaioli" inizialmente in senso dispregiativo. Vissero gli anni cruciali del Risorgimento e si nutrirono di quei valori, che troveremo rappresentati nelle loro opere in modo "progressista".



La visita guidata offerta da una guida abilitata dalla Regione Toscana ha una durata di 1h 30 e un costo di 10 euro a persona.



