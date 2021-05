Visita guidata alla mostra di De Chirico a Palazzo Blu

Un tour alla scoperta del genio della metafisica, dai suoi inizi alla fase finale della sua carriera. Un percorso all’interno dello spazio espositivo di Palazzo Blu, in Lungarno a Pisa. Aneddoti, curiosità e tecniche, un tuffo nella mente di un sognatore!



Quando: Domenica 6 giugno ore 10.45

Dove: Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti, Pisa

Quanto: € 22,00. Comprende biglietto d’ingresso, diritti di prenotazione, visita guidata e auricolari.



Per questo tour è richiesto il pagamento anticipato entro e non oltre il giorno 26 maggio 2021

Durata: 1 ora circa



Prenotazione OBBLIGATORIA scrivendo a citygrandtour@gmail.com

