Visita guidata alla mostra di Keith Haring

Le opere di Keith Haring trattano temi importanti quali vita, morte e sessualità, ma durante tutta la sua vita Haring prestò notevole attenzione anche ai bambini e si lasciò ispirare dal padre della Pop Art, ossia Andy Wahrol.

La visita è un’occasione per scoprire sia il suo vasto campionario che i suoi sentimenti tradotti in arte!



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA con termine ultimo il 14 gennaio

Obbligatorio il Green Pass

Ritrovo alle ore 15:15 davanti all’entrata di Palazzo Blu



Prezzi:

22 euro compreso il biglietto d’ingresso, diritti di prenotazione, visita guidata e auricolari.



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782