Visita guidata alla mostra Keith Haring a Palazzo Blu e al murale

Luogo d'incontro: ingresso di Palazzo Blu.

Nel tour saranno illustrate ai partecipanti le opere di questo straordinario artista che provengono dalla Nakamura Collection. Esse mostrano l'abilità di Keith ad affrontare temi importanti come quello della droga, della lotta al virus HIV, delle armi nucleari, con l'intento di rivolgersi ad un ampio pubblico. Nei suoi Diari scriveva: " l'arte è per tutti".

Il messaggio di positività che ha lasciato nel mondo trova espressione nel Murale Tuttomondo, che ha realizzato a Pisa, poco prima di morire a soli 32 anni.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini, tale costo non include il costo di accesso alla Mostra che è di 12 euro l'intero e 10 euro il ridotto.



Gallery

Per prenotazioni: 349 3025866 Marcella guida abilitata su Pisa e Provincia