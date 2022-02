Visita guidata alla mostra Keith Haring a Palazzo Blu e al murale Tuttomondo

Il luogo d'incontro è Palazzo Blu.

Nel tour saranno illustrate ai partecipanti le opere di questo straordinario artista che provengono dalla Nakamura Collection. Esse mostrano l'abilità di Keith ad affrontare temi importanti come la lotta alla droga, rivolgendosi ad un pubblico non di élite, ma più ampio possibile. La sua sensibilità si rivela nell'attenzione che pone per i gruppi sociali che vivono in condizioni difficili, in una società come quella newyorkese caratterizzata dalle contraddizioni del capitalismo.

Il tour terminerà al Murale Tuttomondo, realizzato da Haring soltanto sei mesi prima di morire, che nonostante sia un inno alla vita cela significati profondi.



Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini.

Il costo di accesso alla mostra è di 12 euro l'intero e 10 euro il ridotto.



Gallery

Per prenotazioni 349 3025866 Marcella, guida abilitata dalla Regione Toscana sul territorio di Pisa e Provincia.