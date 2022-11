Visita guidata alla mostra sui Macchiaioli

Nel corso della visita sarà illustrato il movimento dei Macchiaioli attraverso i dipinti, 120 in totale, provenienti da collezioni private e da importanti Istituzioni Museali.

Seppure il punto di partenza fosse il quadro di soggetto storico, furono capaci di rielaborarlo in maniera originale e per questo possono essere considerati un'avanguardia nella pittura ottocentesca.

Parteciparono attivamente agli eventi Risorgimentali e ne furono influenzati come potremo vedere nel corso della visita. La loro esigenza di rinnovamento li portò ad abbozzare il soggetto dal vero, senza la necessità del disegno ma con macchie di colore e anche in questo dimostrarono il loro progressismo.



Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso alla mostra.

La durata della visita è 1h 30 minuti circa.



