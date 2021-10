Visita guidata alla Volterra antica

Luogo di ritrovo Piazza dei Priori.

In occasione del Volterragusto nel weekend di Halloween saranno illustrati ai partecipanti al tour parte di ciò che resta della Volterra antica: partendo da Porta all'Arco, che apparteneva alla cinta muraria ellenistica, verrà raggiunto il teatro romano, costruito nell'area di Vallebuona da due membri della famiglia Caecinae tra il I a.C. e il 13 d.C. e l'edificio termale realizzato quando il teatro era ormai caduto in disuso. La visita proseguirà e si concluderà al Parco Archeologico Enrico Fiumi



Il tour ha durata di 1h e 30 minuti. È richiesto il possesso del Green Pass.

Il costo del biglietto per accedere alle aree archeologiche è di 7 euro a persona.

Per motivi organizzativi si richiede la presenza di almeno 5 persone.



Per prenotazioni 349 3025866 Marcella

