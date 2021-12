Cattedrale e Camposanto: visita guidata con aperitivo vicino alla Torre

Cattedrale e Camposanto, una delle poche opportunità di dicembre per visitare due stupendi monumenti medievali di Pisa terminando con un aperitivo vicino alla Torre, comodamente seduti. Appuntamento sabato 11 dicembre alle 15:00. Come se fossero libri aperti, il Battistero, il Camposanto e la Cattedrale venivano 'letti', seguendo la simbologia medievale, da un popolo che molto spesso leggere e scrivere non sapeva. Che cosa raccontano i monumenti? I partecipanti potranno entrare all'interno del meraviglioso e ricco Camposanto, dove si concentra tutta la storia pisana, dagli Etruschi ad oggi, e nella stupenda Cattedrale.



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto. Posti limitati, prenotate la vostra partecipazione 3479752183 Roberto