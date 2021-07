A Pisa si riscopre il Liberty: visita guidata per l'Art Nouveau Week

Termina domani l'appuntamento di Art Nouveau Week, manifestazione internazionale che dall’8 al 14 luglio celebra la corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni. Il ricco calendario promosso dall’Associazione ITALIA LIBERTY, con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero con l'apertura straordinari di edifici pubblici e prevalentemente privati, di norma chiusi al pubblico. A Pisa si riscopre il Liberty nelle facciade decorative dei palazzi in città e nei giardini oltre che ai caffè con arredi d’epoca. Un percorso che inizia a piedi dal Comune e prosegue per le vie, viuzze e giardini con una guida. L’iscrizione sul sito www.italialiberty.it; obbligatoria la richiesta di partecipazione per limitazioni dovute dalla situazione Covid. Le visite guidate proseguiranno anche fino ad agosto per un’esperienza unica tra arti visive e cibo.