Visita guidata: aspettando il Capodanno Pisano

Un tour alla scoperta delle tracce del Capodanno Pisano, da piazza del Duomo a piazza XX Settembre. Quali sono i simboli presenti sulla Cattedrale? E per quale motivo venne abolito? Ma la domanda più importante è: che cosa è successo il 6 ottobre 1582? il tour terminerà in Cattedrale per assistere al fenomeno del raggio di sole.



Quando: domenica 17 marzo ore 15.00



Dove: piazza XX settembre, Pisa



Quanto: 10 euro, 5 euro sotto i 16 anni (gratis sotto i 12 anni se accompagnati)



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com