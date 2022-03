Astrologia e simboli a Pisa: visita, sfida fotografica e aperitivo

Avete mai osservato nei dettagli i monumenti di Piazza dei Miracoli? Protomi umane, animali reali e fantastici, storie bibliche, tarsie, marmi colorati provenienti da varie zone del Mediterraneo, sono solo alcuni degli elementi che compongono quel perfetto insieme, così coerente eppure caratterizzato da un’incredibile varietà di colori, soggetti, stili e materiali. Questa visita guidata con sfida finale a caccia dei dettagli scultorei vuole stimolare uno sguardo lento, contemplativo, vicino a quello dello storico dell’arte.

Il gioco consiste in una sfida fotografica a squadre che prevede l'utilizzo di un cellulare con fotocamera e Whatsapp e la risposta ad alcune domande in base a quanto imparato nella visita guidata. Il livello di difficoltà è adatto agli adulti e ai ragazzi dai 14 anni in su. Ai membri della squadra vincitrice sarà offerto come premio l’aperitivo che si svolgerà nelle vicinanze al termine del gioco. Ritrovo alle 15.45 alla Fontana dei Putti, inizio della visita ore 16. Durata della visita e della sfida fotografica: circa 2 ore.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 3398417554 (Petra Cilemmi, guida turistica abilitata e storica dell’arte) entro sabato 26 sera. Si consiglia di seguire l’evento sulla pagina Facebook A giro con Petra. L’evento sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti (dai 14 anni in su) e in assenza di forti piogge.

