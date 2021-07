Visita guidata per bambini: 'Riscopriamo Pisa'

Settanta itinerari per scoprire Pisa; settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Con la ripartenza ormai in atto e in attesa del ritorno dei turisti stranieri, il Comune di Pisa lancia 'RiscopriAmo Pisa', ciclo di visite guidate rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città.

L'appuntamento di sabato 17 luglio è una visita guidata per bambini in partenza alle ore 18.00.

Un tour piacevole per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città. Si osserverà la Piazza con i suoi “Miracoli”, si illustrerà la storia di Pisa Repubblica Marinara, la leggenda del diavolo geloso della Cattedrale e della cintola, con la quale veniva abbellita la Cattedrale, proprio come una regina il giorno dell’Assunta. Il tour si concluderà in Piazza dei Cavalieri con la storia dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e osservando la prigione, nella quale fu rinchiuso il Conte più famoso della letteratura.

Il progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

