Visita guidata al Camposanto Monumentale e alla Cattedrale di Pisa

Luogo d'incontro: ingresso del Camposanto. Saranno illustrati gli affreschi trecenteschi, in particolare il Ciclo di Buffalmacco che grazie al recente restauro ha acquisito l'antico splendore. Ammireremo i sarcofagi romani legati alla storia di Pisa, come quello che contenne i resti mortali della contessa Beatrice, madre di Matilde di Canossa. Il tour proseguirà e si concluderà con la visita della Cattedrale.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso ai monumenti.

Il biglietto di accesso al Camposanto e alla Cattedrale è di 7 euro a persona.



349 3025866 Marcella guida abilitata dalla regione Toscana su Pisa e Provincia.