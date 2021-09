Visita guidata del Camposanto Monumentale e della Cattedrale di Pisa

Il luogo d’incontro è davanti alla porta di ingresso del Camposanto. Dopo una introduzione della Piazza del Duomo, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli, è prevista una passeggiata nel Cimitero Monumentale per ammirare gli affreschi trecenteschi sapientemente restaurati, tra i quali spicca il ciclo di Buffalmacco, che mostra notevoli affinità con le opere letterarie di Dante e Boccaccio. Saranno inoltre illustrati i sarcofagi romani e non mancheranno leggende legate alla storia di Pisa. Usciti dal Camposanto, i partecipanti entreranno nella Cattedrale quasi millenaria, della quale non mancherà la descrizione del Pulpito di Giovanni Pisano e della Cappella di San Ranieri.

Il tour ha durata 1/1.15 ed il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini fino a 11 anni. Il costo del biglietto per accedere al Camposanto è 7 euro, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. L'accesso alla Cattedrale è gratuito. In Cattedrale è obbligatorio tenere le spalle coperte; si informa inoltre che è obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte. Per orari del tour e prenotazioni contattate Gianmarco 346 8452439

