Visita guidata del Camposanto Monumentale e della Cattedrale

Prezzo € 10 a persona e gratuito per i bambini fino a 11 anni

Il luogo d'incontro è presso la Porta di accesso del Camposanto Monumentale. Nel tour saranno illustrati ai partecipanti gli affreschi trecenteschi, tra i quali spicca il ciclo di Buffalmacco, al quale un recente restauro ha donato l'antico splendore e che mostra notevoli affinità con le opere letterarie di Dante e Boccaccio. Si potranno ammirare, inoltre, i numerosi sarcofagi romani legati alla storia di Pisa, come quello di Fedra ed Ippolito. Il tour avrà termine con la visita dei capolavori della Cattedrale.

E' necessario essere in possesso del Green Pass.

349 3025866 Marcella guida abilitata per Pisa e Provincia