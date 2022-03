Visita guidata della Cattedrale e del Battistero di Pisa

Piazza dei Miracoli conserva edifici medievali tra i più maestosi al mondo e in questo tour è proposta una visita guidata in due di essi: Battistero e Cattedrale.

Dopo un'introduzione storico-artistica della celebre Piazza, la guida mostrerà l'interno della Cattedrale quasi millenaria che custodisce straordinari capolavori dell'arte medievale; in seguito si accederà al Battistero più grande d'Italia, a metà tra il Romanico e il Gotico, dal 14 gennaio di nuovo accessibile ai visitatori dopo il restauro della cupola.

Il tour ha durata 1/1.15 ora, il costo del servizio di guida è 10 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni; il costo del biglietto per accedere al Battistero è 7 euro, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. L'accesso alla Cattedrale è gratuito. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte; si informa inoltre che in Cattedrale è obbligatorio tenere le spalle coperte.

Per orari del tour e prenotazioni contattare via Whatsapp o SMS Gianmarco al 346 8452439 oppure all'indirizzo email: gianmarco.cinini@gmail.com.