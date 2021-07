Visita guidata alla Certosa di Calci

A soli 18 minuti da Pisa, maestosa si erge la Certosa tra i filari di vigneti dove l'ordine dei Certosini, uno dei più rigorosi della Chiesa cattolica, ha vissuto per secoli nella solitudine fino a che l'ultimo dei Padri è venuto a mancare. La certosa fu fondata nel 1366, ma ha assunto l'immagine attuale dopo le modificazioni apportate sul finire del XVIII secolo. Nel corso della visita saranno illustrati gli ambienti abitati dai Padri oltre alle bellezze artistiche contenute nella Certosa.

Il tour ha durata di 1h e 15 circa.

Il biglietto d'ingresso costa 5 euro per gli adulti, 2 euro per i giovani tra 18 e 25 anni e gratuito per coloro minori di18 anni.



