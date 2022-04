Visita guidata al monastero della Certosa di Calci

Il luogo d'incontro è davanti al Vestibolo della Certosa. Nel tour sarà illustrato ai partecipanti il patrimonio artistico contenuto nel monastero, la vita dei Padri e dei Conversi che vivevano all'interno del monastero, ma anche quale funzione il complesso monumentale rivestì durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli ambienti oggi destinati ad accogliere il Museo di Storia Naturale furono adibiti ad ospedale per i soldati italiani in un primo momento e ai prigionieri austro-ungarici in un secondo momento.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona.



Per349 3025866 Marcella, guida abilitata dalla Regione Toscana sul territorio di Pisa e Provincia. Apertura straordinaria della Certosa il giorno di Pasquetta.