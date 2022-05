Visita guidata al monastero della Certosa di Calci

Il luogo d'incontro è presso il Vestibolo della Certosa. Nel corso del tour sarà illustrato il patrimonio artistico contenuto nel monastero, in particolare le decorazioni di Pietro Giarré e gli stucchi di A.M. Somazzi e, sarà descritta la vita dei Padri che con i Conversi vivevano nel Monastero. Sarà descritta, inoltre, la funzione svolta dalla Certosa durante la prima guerra mondiale, che divenne un Ospedale, dapprima per accogliere i sodati italiani feriti e successivamente per i prigionieri austro-ungarici.

Il costo della visita è di 10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso al Monastero che è di 5 euro l'intero e 2 euro il ridotto.



e l'orario della visita contattate la guida Marcella al 3493025866La durata della visita è 1 h e 15 minuti circa.