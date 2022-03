Visita guidata alla Certosa di Calci

10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso alla Certosa

In Val Graziosa, a soli 18 minuti da Pisa, maestosa si erge la Certosa tra i filari di vigneti dove l’ordine dei Certosini, uno dei più rigorosi della Chiesa Cattolica, ha vissuto nella solitudine per secoli alla ricerca della contemplazione di Dio finché nel 1973 l’ultimo dei Padri è venuto a mancare. Nel corso della visita sarà illustrato ai partecipanti il patrimonio artistico contenuto nella Certosa e l'organizzazione della vita dei Padri e dei Conversi.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e non comprende il costo di accesso alla Certosa che è di 5 euro l'intero e 2 euro il ridotto.



Per349 3025866 Marcella guida abilitata dalla Regione Toscana su Pisa e Provincia.