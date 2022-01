Certosa di Pisa (Calci): visita guidata e aperitivo incluso

Adulti compreso di prenotazione obbligatoria in Certosa + biglietto di ingresso in Certosa + visita guidata + aperitivo 22 euro, bambini fino a 12 anni 10 euro se accompagnati dal genitore

Ultimo appuntamento di gennaio con Roberto (Guida Turistica Accreditata) per visitare la stupenda Certosa di Calci. Posti limitati per l'occasione di visitare un luogo meraviglioso che si concluderà con un aperitivo servito nelle immediate vicinanze. Quante volte si sente dire 'lavoro certosino' oppure 'pazienza certosina'?

E perché il nostro amico a quattro zampe si chiama 'gatto certosino'? Un mondo fatto di silenzi, di pace, beatitudine, ma anche di solitudine. Una scansione del tempo diversa da quella comune, più lenta e pacifica.



(anche via WhatsApp) 3479752183 Roberto