Il suono dello Shofar, le candele che si accendono, i pasti festivi: in questi giorni, dal tramonto del 6 settembre al crepuscolo di mercoledì 8 settembre, la comunità ebraica pisana celebra Rosh Hashanà, il capodanno ebraico, e si prepara al giorno più solenne dell'anno: Yom Kippur.

Per conoscere storia, cultura e tradizioni domenica 12 settembre Coopculture organizza una visita guidata al cimitero ebraico di Piazza dei Miracoli, al cui interno sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia della città. Ingresso da Largo Cocco Griffi sotto la Torre del Catallo, due gli orari di partenza: 10.30 e 11.30. Prenotazione obbligatoria e acquisto telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare. Biglietto a 3 euro, possibile la visita cumulativa con la Sinagoga per un totale di 6 euro, a cui aggiungere 1 euro diritto di prevendita.

