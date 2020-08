Visita guidata al cimitero ebraico

Da Alessandro D'Ancona, storico e letterato che fu Sindaco di Pisa a inizio '900, a Maria di Vestea Fischmann, nel 1893 la prima donna laureata in Medicina all'Università di Pisa. Nel Cimitero Ebraico di piazza dei Miracoli sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia della comunità ebraica e della città. Utilizzato dal 1674 e ancora attualmente in uso, è stato preceduto da almeno altri tre cimiteri ebraici dei quali restano alcune tracce epigrafiche sulle Mura. Presenta una varietà di stili: dai tumuli a forma di parallelepipedo trapezoidale e dalle steli rotondeggianti di tradizione iberica ai monumenti stile Impero del primo Ottocento; dai tabernacoli gotici del pieno Ottocento, agli stili Liberty e Umbertino della fine del XIX secolo e primo Novecento.

Domenica 16 agosto Coopculture organizza una visita guidata in tre turni che permetterà di scoprire la storia e le storie del cimitero e della comunità ebraica pisana.

L'iniziativa si inserisce nel Jewish Tuscany Summer Tour, un viaggio nella Toscana ebraica fra Firenze, Siena e Pisa. Un turismo di prossimità, fra visite guidate e laboratori durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Sempre nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale.

Biglietto a 8 euro comprensivo dell'ingresso, partenze alle ore 10, 11 e 12, durata 60 minuti. Prenotazione consigliata telefonando allo 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo a prenotazionivenezia@ coopculture.it.